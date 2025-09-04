VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir

No Big Brother Verão, Afonso Leitão despede-se de Catarina Miranda com beijos. Logo a seguir, o concorrente dá conselhos importantes a Miranda sobre a postura da concorrente no Big Brother Verão. Veja o momento. 

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Big Brother
  • Hoje às 10:06
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:05

Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido

13:36
01:26

“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda

13:12
02:29

Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda

12:47
03:13

Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País

12:35
02:26

Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa

12:11
02:51

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

11:38
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Há 2h e 26min

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Ontem às 17:48

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Hoje às 08:46

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

2 set, 15:59
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

Hoje às 07:58
Ver Mais

Notícias

Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

Há 1h e 2min

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

Há 2h e 17min

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Há 2h e 26min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Hoje às 09:35

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Hoje às 08:46
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Hoje às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

Há 1h e 2min

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Há 1h e 4min

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Há 2h e 26min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Hoje às 09:35

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

Ontem às 21:08
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Hoje às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Galhofas vítima de tentativa de assalto: "Estou um bocado em estado de choque"

Há 56 min

Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar

Há 1h e 11min

Revelação: Erica Reis partilha momento secreto com o "Big Brother" no confessionário

Há 1h e 20min

Divulgado vídeo de Afonso Leitão fora do "Big Brother Verão"... e muito bem acompanhado!

Ontem às 16:10

Áudio de Kina é exposto sem consentimento... e estilista emite comunicado: "Não me mete medo"

Ontem às 15:07
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Hoje às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Ontem às 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Ontem às 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais