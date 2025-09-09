Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»

No Big Brother Verão, Catarina abriu o coração ao falar sobre o que espera do futuro fora da casa. Em conversa interrompida por Afonso Leitão, a concorrente revelou que, caso o paraquedista não entre no carro dela após a final, ficará com a consciência tranquila de que fez tudo o que estava ao seu alcance. A resposta de Afonso acabou por desiludir Catarina. O finalista explicou, de forma direta, que pretende sair do programa no carro da família e não no dela. Ainda assim, deixou uma promessa em aberto: garantiu que os dois irão jantar juntos depois do fim da competição. Visivelmente farto do mesmo tema, Afonso não escondeu algum cansaço, enquanto Catarina, cabisbaixa, acabou por desabafar que já não está à espera de nada.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!