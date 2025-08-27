Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio»

Os concorrentes são confrontados com as “linhas sinceras do Big Brother” e dão passos à frente ou atrás consoante as suas respostas. Afonso assume que teve momentos em que não se sentiu verdadeiramente apoiado na Casa. Já Catarina Miranda, afirma que vai vencer o prémio final e Bruna diz que nunca esperou ter chegado onde chegou.

