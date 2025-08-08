VÍDEO SEGUINTE
Afonso Leitão faz revelações picantes da sua vida amorosa: «Combinei com quatro no mesmo sítio...»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão revela alguns pormenores sobre as suas aventuras amorosas. Fábio Paim ficou boquiaberto. Veja tudo. 

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

  • Hoje às 08:34
Últimos vídeos

