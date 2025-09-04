Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

No Big Brother Verão, o final do Especial foi marcado por um momento de tensão entre Maria Botelho Moniz e Afonso Leitão. Depois da dinâmica “Jéssica da Verdade”, onde o concorrente confirmou ver-se numa relação romântica com Catarina Miranda, a apresentadora fez questão de o confrontar em direto.Perante a pergunta de Maria Botelho Moniz sobre o que tinha acabado de admitir, Afonso Leitão reagiu de forma imediata: «Não, eu não assumi nada. Eu não assumi nada, Maria».

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

