Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

Viriato Quintela e Afonso Leitão conquistaram um momento a sós no Kids Club do Big Brother Verão, mas a tranquilidade depressa deu lugar à provocação. O Big Brother lançou um desafio inesperado aos dois concorrentes: descascar alhos e cebolas enquanto conversavam. O ambiente aqueceu rapidamente com o ressurgimento de temas antigos e trocas de acusações, num clima marcado pela tensão.

Ao mesmo tempo, na sala da casa, Jéssica Vieira e Catarina Miranda mantinham uma conversa centrada no futuro do jogo e das relações dentro da casa. Ao regressar ao convívio, Afonso Leitão foi surpreendido com uma cena insólita: Catarina Miranda fingiu ter feito as pazes com Jéssica Vieira, chegando mesmo a abraçá-la e a dar-lhe um beijo na face. A atitude inesperada deixou Afonso Leitão visivelmente surpreendido.