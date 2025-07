Afonso Leitão irrita-se com Catarina Miranda: «Não me toques!»

Na manhã desta quinta-feira, o ambiente aqueceu dentro da casa com mais uma missão de organização entre os concorrentes. Tudo começou quando Kina se queixou dos cabelos espalhados no chão do corredor, apontando sinais de desleixo.

Perante a situação, Catarina Miranda tomou a iniciativa e pediu aos colegas do quarto rosa que verificassem se tinham os seus pertences arrumados. No entanto, Afonso e Fábio Paim não se mostraram colaborativos e reagiram com alguma resistência ao apelo.

Determinada, Catarina manteve-se firme e dirigiu-se ao quarto para dar início à tarefa. Apesar da frieza de Afonso, que chegou mesmo a pedir que a repórter não mexesse nos seus objetos pessoais, Catarina esforçou-se por cumprir o desafio com dedicação.

Já com a arrumação concluída, Catarina visitou o quarto amarelo para fazer uma comparação e ficou satisfeita com o resultado alcançado no quarto rosa, sentindo-se orgulhosa pelo esforço e empenho que demonstrou.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

