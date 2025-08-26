VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação

No Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu o papel de “nutricionista” da casa e começou a dar consultas privadas aos colegas. Afonso foi o primeiro a ser "avaliado" e recebeu como prescrição uma dieta líquida de silêncio, por estar a falar em demasia. Afonso agradeceu os conselhos e respondeu com bom humor, garantindo que não daria dois beijinhos. Miranda rejeitou a ideia e justificou-se com receio de uma possível infeção, sugerindo que o colega podia estar contaminado com “a infeção do segundo lugar”.

Momentos depois, Afonso informou Miranda de que não queria mais conversa com ela, justificando estar “infetado”. Em tom de provocação, decidiu fazer um voto de silêncio, atitude que deixou Miranda visivelmente irritada.

  • Big Brother
  • Ontem às 18:45
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

06:49

Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»

22:51 Ontem
08:52

Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão

22:34 Ontem
07:47

Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto»

22:21 Ontem
06:37

Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto

21:20 Ontem
03:23

Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão

19:54 Ontem
04:31

Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

19:51 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Ontem às 17:20

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

25 ago, 16:41

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

23 abr, 10:19

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07
Ver Mais

Notícias

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Há 2h e 56min

Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Ontem às 19:00

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Ontem às 17:20

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Ontem às 16:39
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Há 2h e 56min

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Ontem às 16:39

Eles também mudam. Estas são as maiores transformações masculinas dos realities

Ontem às 16:24

Dupla inesperada. Marco Costa surpreende famosa atriz com presente de aniversário único

Ontem às 16:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após notícia da separação, Luís Gonçalves envia mensagem a Carolina Braga: "Ela respondeu-me"

Há 3h e 31min

"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

Ontem às 20:25

Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Ontem às 17:37

Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Ontem às 17:00

Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Ontem às 16:09
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Ontem às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Ontem às 12:23

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

25 ago, 22:33

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

25 ago, 21:54

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

25 ago, 10:28
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais