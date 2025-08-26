Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação

No Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu o papel de “nutricionista” da casa e começou a dar consultas privadas aos colegas. Afonso foi o primeiro a ser "avaliado" e recebeu como prescrição uma dieta líquida de silêncio, por estar a falar em demasia. Afonso agradeceu os conselhos e respondeu com bom humor, garantindo que não daria dois beijinhos. Miranda rejeitou a ideia e justificou-se com receio de uma possível infeção, sugerindo que o colega podia estar contaminado com “a infeção do segundo lugar”.

Momentos depois, Afonso informou Miranda de que não queria mais conversa com ela, justificando estar “infetado”. Em tom de provocação, decidiu fazer um voto de silêncio, atitude que deixou Miranda visivelmente irritada.