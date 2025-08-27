Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova»

No Big Brother Verão, a prova semanal dá que falar. Viriato diz que prefere não participar na prova semanal do que ser acusado de sabotar a prova. O líder Afonso Leitão e Viriato Quintela acabam por trocar acusações. Veja o momento.

Esta semana, 3 concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17