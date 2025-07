Afonso Leitão provoca Jéssica Vieira? «Tens uma voz tão doce, estava a gostar de ouvir»

Afonso Leitão e Jéssica Vieira, ex-namorados, tiveram uma conversa sincera longe dos olhares da casa do Big Brother Verão. Após ser chamado à parte por Jéssica, Afonso esclareceu a sua postura no jogo e abordou a aproximação recente a Catarina Miranda. Afonso garante não ter desrespeitado Jéssica em nenhum momento do programa, mantendo protegida a história entre ambos, já terminada.

O momento ficou marcado por Afonso a reagir ao tom de voz da ex-namorada. Será que estão em modo flirt?

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

