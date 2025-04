Afonso Leitão quebra o silêncio sobre Jéssica Vieira: «Não era para me pronunciar mas...»

Esta sexta sexta-feira dia 4 de abril, Afonso Leitão, antigo concorrente da Casa dos Segredos, da TVI, quebrou finalmente o silêncio sobre o fim da sua relação com Jéssica Vieira: «Infelizmente não deu.»

O ex-militar utilizou as redes sociais para reagir aos comentários e notícias que circularam após o anúncio feito por Jéssica: «Não era para me pronunciar sobre as notícias que andaram aí a ver a meu respeito e da Jéssica, mas estou a receber imensas mensagens. É verdade: eu e a Jéssica terminámos, mas passei aqui para vos agradecer todo o carinho que me têm dado e para pedir, de certa forma, respeito e que isso não interfira em nada com o nosso apoio».

O ex-concorrente mostrou-se sereno e fez questão de sublinhar que mantém a consideração pela ex-namorada, mesmo após o fim da relação: «Pelo menos da minha parte, continuei a apoiá-la e vou continuar a apoiá-la nos seus projetos. Infelizmente, não deu, é o que é, mas continuem a apoiar muito».

A relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira teve início durante a participação de ambos no Secret Story - Casa dos Segredos, e desde então conquistou o carinho do público. A separação gerou uma onda de reações nas redes sociais, com muitos fãs a demonstrarem apoio a ambos neste momento difícil.