Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir»

Afonso Leitão entrou na “Máquina do Tempo do Big Brother” e foi desafiado a revisitar os momentos mais marcantes do seu percurso no jogo. Entre memórias e reflexões, Afonso Leitão recordou o impacto que sentiu ao ver Jéssica Vieira na gala de estreia, assumindo que, em poucos segundos, decidiu não jogar com a ex-companheira. Chegou até a sentir vontade de abandonar o programa, dada a pressão que houve no início, por causa da história de ambos.

Na retrospetiva, destacou também Catarina Miranda como a pessoa mais marcante pela positiva nesta edição. No final da viagem ao passado, Afonso Leitão deixou ainda no ar algumas pistas sobre os seus planos para o futuro, dentro e fora da casa mais vigiada do país.