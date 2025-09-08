Afonso Leitão revela como quer ser lembrado após o final do Big Brother Verão

No Big Brother Verão, Afonso Leitão abriu o coração e confessou que se sente um verdadeiro guerreiro, revelando ser assim que gostaria de ser recordado no final do programa. Já Catarina Miranda acrescentou que o aliado ficará para sempre lembrado também por ter feito parte da dupla ‘CaLe’. A opinião acabou por ser partilhada pelos restantes concorrentes, que reconheceram o impacto de Afonso na casa.
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!