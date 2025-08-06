Afonso Leitão revoltado com comentário de Viriato Quintela em relação a si: «Não quero apanhar doenças»

Os concorrentes realizaram uma sessão fotográfica para o calendários dos bombeiros. Os homens da casa mostraram o lado mais sensual e fizeram poses atrevidas. Contudo, Viriato Quintela mostrou má cara e não teve vontade em colaborar com os pedidos de Catarina Miranda, acusando-a de só querer fotografar Afonso Leitão.

Agora, no Especial do Big Brother Verão, o concorrente é confrontado com imagens e justifica a sua postura. Afonso não gostou de um comentário do colega que viu nas imagens, confrontando-o com o que viu.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

