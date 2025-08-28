Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

No Big Brother Verão, durante a dinâmica de atribuir dias aos colegas, Ana Duarte atribui dia da Honestidade a Jéssica Vieira. As duas acabam por recordar o passado em comum e selam o momento com um beijo e um abraço. Afonso Leitão reage ao sucedido e diz que quando a elogiou não teve direito a beijos. O momento fez com que todos ficassem de boca aberta.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

