Na gala do Big Brother Verão, Viriato Quintela foi o grande sortudo que ganhou a prova do líder, assumindo assim as rédeas da casa e recebendo uma imunidade. Ao dar uma nomeação direta, escolheu Afonso para receber o colar vermelho. No confessionário, este último tem de escolher alguém para oferecer uma imunidade e a sua decisão foi surpreendente: Catarina Miranda.

