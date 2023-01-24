Afonso não larga Viriato e há discussão à mesa: «Respira, tem calma»

O ambiente aqueceu durante o almoço na casa do Big Brother. Afonso não largou Viriato e seguiu-o mesmo à mesa, o que originou uma nova troca de palavras entre os concorrentes. A discussão gerou tensão no grupo e levou a que Bruna interviesse numa tentativa de acalmar os ânimos. «Respira, tem calma».

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

