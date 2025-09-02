Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»

No Big Brother Verão, depois de Viriato se ter magoado numa dinâmica em que Miranda e Afonso lhe tentaram roubar o gelado “de estimação” que tinha de proteger, o clima aqueceu ainda mais. Em tom irónico, o paraquedista aconselhou Viriato a dizer ao Big Brother que tinha sido agredido. A provocação abriu espaço para mais um bate-boca, desta vez entre o ator e Miranda, que trocaram ofensas e se enfrentaram sobre quem será o vencedor do programa.
Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!