Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome»

No Big Brother Verão, a gala voltou a surpreender quando os concorrentes foram confrontados com a VT da semana de Catarina Miranda. No rescaldo das imagens, a repórter não hesitou em confrontar os colegas e acabou por fazer uma revelação inesperada em direto: «Comecei a gostar do Afonso», confessou a Maria Botelho Moniz e perante todos. Afonso reagiu com cautela, admitindo as constantes chatices entre os dois, mas sem assumir qualquer sentimento. Ainda a comentar o vídeo, Miranda falou de Jéssica, que também surgiu na VT, mas garantiu: «não a culpo». Questionado pela apresentadora, Afonso foi direto: «Nunca me senti usado por nenhuma das duas... mas tentam utilizar o meu nome»

