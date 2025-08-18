Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque

No Big Brother Verão, durante a gala e fora do direto, Catarina mostra-se perturbada com a escolha de Afonso, que apontou Jéssica como a maior ameaça no jogo. O concorrente explica que a ex-namorada é a sua maior fragilidade. Jéssica ouve e reage, afirmando ter gostado da atitude de Afonso por não ceder à vontade de Miranda. Já Catarina aproveita para questionar se o paraquedista ainda gosta da ex.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

