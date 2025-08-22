Afonso tece duras críticas a Ana e o clima aquece: «Faço exatamente o que a tua amiga faz!»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão volta a atribuir uma nota com frases provocadoras a Ana Duarte. Desta vez, com a citação: «Deus dá nozes a quem não tem dentes». A concorrente não gostou das justificações do colega e os dois protagonizaram um bate-boca. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

