Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos»

No Big Brother Verão, Afonso fala com Catarina Miranda após o fim do Especial. Enquanto Catarina Miranda se mostra revoltada, Afonso fala na estratégia que tem para ser assunto nos programas em direto. «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos».

Veja o vídeo

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!