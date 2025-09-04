Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostra-se feliz ao lado de Afonso. Os dois concorrentes tiram fotos agarrados. Contudo, quando catarina Miranda está a ver o resultado da sessão fotográfica, depara-se com uma fotografia de Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso, e reage com desdém: «Que nojo», afirma ao ver a imagem da colega de casa.
- Hoje às 09:56
