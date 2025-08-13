Agressão? Mais um pontapé que deu que falar... desta vez na areia

No Big Brother Verão, durante o turno de Bruna e Viriato na tarefa semanal, Afonso e Catarina provocam o ator, apontando-lhe várias falhas. Entre picardias, Viriato atira areia com o pé a Afonso, gerando alvoroço. Catarina classifica o gesto como agressão e Afonso alerta que a areia pode cegar. A discussão prolonga-se até Bruna intervir, questionando se o objetivo é sabotar a sua liderança. O tom sobe e a líder abandona a prova, visivelmente frustrada.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

