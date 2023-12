Há 1h e 19min

No Big Brother, Joana Sobral recebeu o passaporte para a final durante a gala deste domingo e Francisco Monteiro não teve a melhor reação. Ainda na gala, o concorrente abandonou a sala e foi chamado à atenção por parte de Cristina Ferreira. No Última Hora de hoje vamos poder assistir a todas as imagens da reação do concorrente.