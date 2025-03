Nuno Brito foi o candidato escolhido pelos portugueses com 66% dos votos!

Durante 48 horas, 4 candidatos a concorrentes do Big Brother estiveram a viver uma experiência inédita numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. A escolha foi do público, que teve a oportunidade de votar através da APP do TVI Reality.

No ano em que o Big Brother celebra 25 anos em Portugal, a nova edição arrancou com este desafio inédito.