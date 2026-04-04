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Ainda se lembra de Lisa e Igor do Big Brother? Casal conta como começou o namoro e deixam todos surpreendidos com revelação

O programa Em Família deste sábado, dia 4 de abril, com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, foi marcado pela inauguração do seu jardim de primavera e a preparação dos tradicionais ovos da Páscoa, num ambiente que junta tradição, família e boa disposição.

Recebemos Lisa Schincariol e Igor Rodriguez, ex-concorrentes do Big Brother 2025, para falarem sobre a relação amorosa que iniciaram, depois do reality show terminar. Contam como começou a história de amor e surpreenderam os apresentadores com um detalhe insólito.

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