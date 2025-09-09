Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel ‘perdeu a cabeça’ e se ‘virou’ a Cláudio Alegre

Numa altura em que está prestes a estrear mais uma edição do Secret Story - Casa dos Segredos, recordamos o confronto mais aceso de sempre numa gala, que aconteceu na sexta edição do formato, em 2016, entre Cláudio Alegre e Helena Isabel.

Helena Isabel 'perdeu a cabeça' e dirigiu-se a Cláudio Alegre, num momento de alta tensão que ninguém esquece e que deixou os espetadores colados ao ecrã.

Recorde o vídeo com tudo o que aconteceu e prepare-se para mais momentos imperdíveis como este na nova edição do Secret Story, que estreia já no próximo dia 14 de setembro, com Cristina Ferreira aos comandos.