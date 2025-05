No Big Brother, a manhã do pós-gala começa de forma preguiçosa, mas Diogo Bordin não perde a oportunidade de mimar Carolina Braga. O concorrente acorda a amada com muitos beijinhos. Depois, os dois trocam carícias e beijinhos na cama. Veja o vídeo.

Este domingo foi dia de Gala e Adrielle Peixoto foi a concorrente expulsa do Big Brother. Os colegas não esconderam a surpresa ao verem a modelo abandonar a casa mais vigiada do País.