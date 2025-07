Alerta cupido na casa do Big Brother: Haverá algo a nascer entre Jéssica Vieira e João Oliveira? A resposta aqui

No Extra do Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira conversam no jardim. Miranda questiona Jéssica sobre a aproximação de Jéssica a João Oliveira. Jéssica tece largos elogios ao concorrente e a questão fica no ar: haverá algum interesse a nascer ali? Saiba o que foi dito.

Recorde-se que, ontem, a casa do Big Brother foi uma espécie de "campo de batalha".

Esta semana, há cinco nomeados no Big Brother Verão. Vote para salvar:

Afonso Leitão: 761 20 20 01

Catarina Miranda: 761 20 20 05

Kina: 761 20 20 08

Daniela Santos: 761 20 20 16

João Oliveira: 761 20 20 19

