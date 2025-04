Alerta cupido? Os «bonitões» do Big Brother cada vez mais próximos

Após o Especial com Cláudio Ramos, Carolina Braga e Diogo Bordin juntam-se e abraçam-se na cozinha! Carolina desabafa com Diogo e Manuel Cavaco sobre as atitudes de Luís Gonçalves nos últimos dias e refere que: «Nem um bom dia merece (...) uma pessoa desorientada!».

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

