Alerta cupido: Renata Reis volta à carga para juntar Igor Rodríguez e Lisa Schincariol... e o concorrente acaba por fazer confissão!

No Big Brother, durante uma conversa privada, Renata Reis 'pica' Igor Rodríguez com Lisa Schincariol. «É a mulher da tua vida», atirou a convidada especial do soberano.

«A mulher da minha vida, eu já conheci. Agora a mulher para a minha vida, ainda não conheci...», disse Igor, alinhando na brincadeira da colega. «A Lisa podia ser...», retorquiu Renata Reis que, depois, propôs ao jovem que deixasse a Madeira para ir viver com Lisa na Póvoa de Varzim. O concorrente negou a ideia.

«Acho que isso, lá fora, tem muita água para correr... mas tens de agarrar nessa oportunidade...», disse Renata. «Nunca me ouviste dizer que eu gostava dela... senti um interesse...», admitiu Igor.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

