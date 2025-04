Alerta! Érica Reis fica em lágrimas durante conversa reveladora com Mariana Costa

No Big Brother, as amigas que passaram a inimigas, agora querem voltar a ser amigas! Érica Reis fica em lágrimas durante conversa com Mariana Costa, após conflito que marcou a amizade de ambas. Érica voltou a sentir-se ignorada por Mariana, após fazer uma questão que não foi respondida.

Entenda o conflito...

No Big Brother, Érica Reis entra no quarto, onde estão Ana Neto, Mariana Costa e Sara Silva a falar de uma partida. Quando Érica entra, Mariana impede Sara de revelar o assunto que estavam a debater. Magoada, Érica acaba por revelar de imediato a todo o grupo que estas deviam estar por detrás de uma das partidas pregadas na casa. Érica acaba por chorar dentro de casa enquanto Mariana se mostra visivelmente incomodada com a forma como a colega está a lidar com a situação.