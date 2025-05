Alerta sabotagem: Lisa Schincariol confrontada com imagens de Solange Tavares e Diogo Bordin a 'rasgarem' a líder

No Especial do Big Brother, a líder Lisa Schincariol foi chamada ao confessionário para ver umas imagens daquilo que se tem dito sobre a sua liderança durante as primeiras horas.

Solange Tavares deixou bem claro que quer sabotar a liderança de Lisa Schincariol... e Diogo Bordin também. Confrontada com as imagens, a concorrente da Póvoa de Varzim não escondeu o descontentamento.

«Nem sequer me estão a dar oportunidade de mostrar se sou uma boa líder ou não...», reagiu. «O que eu retiro destas imagens é que é só cómico. Se optarem por não fazer nada, tudo bem, eu vou tentar fazer. Mas da mesma forma que eu colaborei com estas pessoas quando foram líderes, eu esperava o mesmo agora», acrescentou.

Questionada por Cláudio Ramos sobre se a relação de Lisa e Solange tem volta a dar, a líder considera que «tudo está a ser motivo de discórdia por parte da Solange».

«Tenho pena de não ter apostado os 100% do orçamento semanal porque se as pessoas não querem participar na prova, ficavam todos sem comida», adiantou.

