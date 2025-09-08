«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Catarina Miranda foi chamada à atenção por um comentário polémico que tinha feito anteriormente sobre os colegas, ao dizer: «Que nojo». Durante a gala de ontem, Jéssica Vieira não deixou o assunto passar em branco e confrontou a rival em direto, lançando uma acusação dura: «Alguém que, para se elevar, tem de diminuir o outro».
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
