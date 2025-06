«Alguém que se ri para toda a gente não é...»: Luís acusa concorrente de ter medo de Carolina?

Na emissão do Especial do Big Brother, vemos imagens de picardias matinais entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues. O ex-militar repreende Manuel Rodrigues por algumas atitudes que este teve dentro da casa e destaca Carina Frias. Luís vai mais longe e atira: «Um gajo que se dá bem com toda a gente e se ri para toda a gente não é um gajo certo.» Depois, Luís provoca Manuel Rodrigues por não ter tido "atitude" e "coragem" para enfrentar Carolina Braga numa dinâmica. Carolina e Diogo assistem a tudo ao longe e comentam.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

