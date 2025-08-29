Aliados de costas voltadas? Afonso e Miranda distanciam-se e ficam cada um num canto

No Big Brother Verão, na noite passada, Afonso Leitão confessou sentir-se usado por Catarina Miranda e não hesitou em confrontar a aliada. Na manhã seguinte, Catarina tentou reatar a ligação acordando Afonso com beijos, mas foi ignorada. Desde então, os dois têm-se evitado a todo o custo. No jardim sentam-se um em cada canto, mais tarde o Big Brother chama para uma dinâmica, e os dois levantam-se ao mesmo tempo. Enquanto Afonso passa em frente a Miranda, a aliada limpa uma lágrima.

