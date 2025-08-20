Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio»

No Big Brother Verão, a tarefa semanal volta a desafiar os concorrentes a «ignorar o óbvio». Desta vez, um alien endiabrado surge no confessionário e faz várias travessuras para os provocar. No entanto, nem todos conseguem resistir e ignorar a presença da criatura.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
