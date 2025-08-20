Alien invadiu o confessionário e as reações são de chorar a rir, mas há uma concorrente que nem pestanejou...

No Big Brother Verão, vemos as imagens na íntegra da invasão do alien no confessionário. As reações dos concorrentes são de chorar a rir, mas há alguém que se destaca pela positiva. Recorde-se que isto remete para a tarefa semanal em que os concorrentes têm de ignorar o óbvio. Veja o resultado hilariante!

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

