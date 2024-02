Há 2h e 25min

No Big Brother – Desafio Final, o almoço do líder, Bruno Savate, começa e este explica as escolhas que fez para o encontro: Bárbara Parada, Noélia Pereira e Vina Ribeiro. Depois, os concorrentes falam da má-língua da semana e Bárbara critica Carlos Sousa.