Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias»

Durante a cerimónia de acusação no Big Brother Verão, Viriato Quintela, em tom de quem dá um raspanete, questiona Afonso Leitão se está mesmo disposto a liderar a Casa. Os dois entram em bate boca e Viriato afirma que quer ganhar o programa. Miranda intervém e diz que na sua opinião Viriato é um “tamagotchi” nas mãos das colegas e relembra o ator que não é por causa de Afonso que está nomeado.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17