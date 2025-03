Alta tensão! Dinis e Solange irritam-se com Manuel Rodrigues

No Big Brother, os concorrentes tentam definir os turnos da tarefa semanal até que o Dinis e o Manuel Rodrigues entram em desacordo. Solange intervém porque percebe que o Manuel Rodrigues está a implicar propositadamente. No entanto, Manuel continua a provocar, fazendo com que a cabeleireira acabe por se exceder nas palavras.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

