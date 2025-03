No Big Brother, durante a cadeira quente pós-gala, Carolina Braga acusa Carina Frias de mentir, e disse que a colega é uma atriz no jogo. Isto acontece após uma gala intensa, que resultou na expulsão de Leonardo Gerenivi. O concorrente fez história ao ser o primeiro expulso desta edição do Big Brother 2025, contrariando as suas expectativas, que lhe diziam que manteria em jogo.