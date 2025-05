Alta tensão entre Nuno Brito e Lisa Schincariol: «Estás a testar-me? Queres entrar em guerra?»

No Big Brother, o Nuno questiona como conseguem dormir no quarto amarelo com tanto barulho e a Lisa responde que o personal trainer que disse que não ia voltar a dormir naquela divisão. O Nuno recorda que foi a Lisa que foi rude ao dizer que não iriam dormir juntos e a concorrente defende que está apenas a brincar. Irritado, o Nuno acusa a Lisa de o estar a testar e que não é o momento indicado para estar com brincadeiras. O ambiente fica azedo e o concorrente avisa que o seu registo não é provocar, mas à semelhança da Lisa, também consegue fazê-lo. A advogada estagiária insiste e sublinha que é a única pessoa que se dá com o Nuno e ele ainda não percebeu isso, no entanto, atira que vai voltar ao registo inicial e ser insensível. O Nuno termina dizendo para a Lisa fazer o que a deixa feliz…

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!