Alta tensão: João Ricardo e Cinha Jardim em desacordo aceso: «Não quero que digas mais nada!»

No Extra do Big Brother, Cinha Jardim e João Ricardo entram em desacordo em direto por causa da postura de Luís Gonçalves no jogo.

Isto acontece num dia em que uma dinâmica que parecia inocente, rapidamente se transformou num momento tenso. Os concorrentes foram desafiados a escrever postais uns para os outros. No entanto, nem todas as mensagens foram simpáticas e positivas.

Entre as mensagens deixadas, algumas surgiram carregadas de ironia, críticas disfarçadas e até acusações. Um dos postais mais comentados foi dirigido a Adrielle Peixoto de Lisa Shincariol.

Recorde-se que Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

Veja também:

Igor Rodriguez abre o coração a Lisa Schincariol e confronta-a: «Estás apaixonada?» - Big Brother - TVI