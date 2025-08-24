Alta tensão na Gala: Viriato acusa Afonso de «terrorismo psicológico» e entra em bate-boca com Ana

No Big Brother Verão, durante a Gala, Afonso ironiza que Viriato deve estar a dar uma palestra, arrancando risos na sala às custas do colega. Mais tarde, já na presença de Viriato e pelas costas de Afonso, o ator acusa Kina de estar sempre a rebaixá-lo e atira que Afonso praticou «terrorismo psicológico» com a ex-estilista. A situação gera ainda um bate-boca entre Viriato e Ana, centrado na dinâmica dos dois dentro da casa.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
