No Big Brother, Nuno Brito recusa falar com Manuel Rodrigues após o intenso bate-boca que tiveram em dinâmica. Manuel tenta aproximar-se de Nuno, mas este nega e avisa: «Não me toques». Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.