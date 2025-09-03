Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara

No Big Brother Verão, a tensão voltou a subir entre Afonso Leitão e Viriato Quintela durante mais uma dinâmica da casa. Afonso voltou a falar do episódio do dia anterior, em que Viriato tentou recuperar um gelado que já tinha sido atribuído. O paraquedista explicou que, nesse momento, ficou em pé sem intervir por já esperar que o ator tentasse manipular a situação a seu favor.

As palavras de Afonso deram início a um novo bate-boca entre os dois concorrentes. Viriato Quintela levantou-se visivelmente incomodado, o que levou Catarina Miranda a acusá-lo de intimidação.

O tom de voz aumentou dos dois lados, com o ator e o paraquedista a trocarem acusações sem chegarem a um entendimento. A tensão culminou com Viriato a virar costas e abandonar a atividade.