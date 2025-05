«Amigas como tu ela dispensa»: Em cada ponta do jardim, Érica Reis e Lisa Schincariol falam mal uma da outra

No Big Brother, o clima aquece entre Érica Reis e Lisa Schincariol. Separadas em cantos opostos do jardim, as duas trocam críticas nas costas uma da outra. «Amigas como tu ela dispensa», revela Carina Frias ter dito Érica no almoço de nomeados, enquanto Lisa também não poupa palavras ao comentar o comportamento da rival. A tensão entre as duas deixa os restantes concorrentes em alerta.

A casa mais vigiada do País tem sido palco de emoções fortes, conflitos, discussões, estratégias, amores e desamores... O programa continua a surpreender e a mudar a cada minuto!

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08