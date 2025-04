Amigas fora da casa, mas dentro... em lados opostos? Érica Reis e Lisa Schincariol em confessionário

No Big Brother, Cláudio Ramos chama Érica Reis e Lisa Schincariol ao confessionário para comentarem os últimos desentendimentos que têm vivido dentro da casa.

As concorrentes acabam por dizer que acreditam que vão ser amigas fora do programa, mas que dentro do mesmo estão em «lados opostos».

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

veja também:

Tudo sobre o casaco viral de Cristina Ferreira que conquistou a internet - Big Brother - TVI